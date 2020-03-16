疫境留家玩Cosplay　謝安琪負責扮傷者

剛過43歲生日的謝安琪（Kay）到電台宣傳新歌《再度》，Sweet爆指正日與老公張繼聰過二人世界：「佢Book咗間我好鍾意嘅餐廳。（有禮物？）多年前佢送過部單反畀我，好想我事業有新突破，直頭想我轉行，送晒成Set器材又腳架，但最尾益咗佢自己，可能係策略，今年佢送番部易用啲嘅高性能相機，就可以一齊影小朋友、狗仔，陶冶性情。」

談及新歌，Kay透露兩年前已錄畢：「Juno（麥浚龍）好識鋪排故事，依家推出，想連續3年12月12日出碟，但今年有好多因素影響，上年貨運問題都遲出，希望按計劃出碟。」她亦坦言工作受疫情影響，但未至於很大牽連：「之前傾落嘅廣告都有繼續，錄音都重新開始，抗疫我哋都有經驗。（張繼聰都受影響？）都有，啲電影都要延遲，耐心等候。（佢有內地工作？）冇，係我本身要跑Tour，依家都去唔到，唔想啲樂手同工作人員冒險。」是否多了時間留在家？她笑說好耐冇出街：「兩兄妹好識自娛，會自創新Game叫我陪玩，唔係啲消耗體力都OK，例如醫護人員遊戲，我就做傷者休息。（唔騎膊馬？）呢啲留番畀爸爸，我喺隔籬幫手影相當參與。」