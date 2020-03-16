仔仔英國趕返港避炎！森美有計唔使捱貴機票

新冠肺炎疫情嚴峻，森美的父母早前登上有不少確診患者的鑽石公主號郵輪，返港後要接受隔離後，其於英國讀書的17歲兒子梁曦樂，因當地爆發疫情，亦打算返港避「炎」。

他說：「仔仔本來復活節返嚟，學校上個禮拜都話由學生決定，但我個仔就覺得今年要考公開試，想讀好啲書、上好啲堂，不如遲兩個星期先，因為上個禮拜情況都未嚴重，加上佢住嘅地方偏遠。」森美尊重仔仔的決定，不過還是提議仔仔早一周返較好，所以仔仔會下周返港，又說：「疫情嚴重咗，但都冇辦法，機票都爆晒。」他謂有點擔心：「英國之前都開始有確診，已經寄咗口罩過去，不過佢住喺郊區，見牛多過見人，只係擔心佢喺倫敦返嚟嗰陣啫。」

問到是否要搶機票，他說幸好自己有先見之明：「早幾個禮拜未開始搶，我已經買咗，所以唔使炒價，只係日子揀後咗，想改早啲返嚟都冇晒機位，留喺屋企溫書應付考試，亦唔諗住特登買貴機票叫佢趕返嚟，如果要隔離就等佢在家隔離，但係因為得一間屋，或者大家分開食飯，叫佢戴口罩，同埋留喺自己房裏面。」可擔心仔仔搭飛機是最高危？他又說早有準備：「上兩個禮拜已經寄咗口罩畀佢上機用。」

唔知幾時先可以一家團聚

他今日為節目《娛樂大家10點半》錄影，他接受訪問講到父母、兒子先後要隔離，他苦笑說：「真係估唔到，父母先隔離完冇耐，依家又到個仔。其實我啱啱先喺加拿大返嚟都自我隔離緊，唔敢同父母食飯，仲未見過父母，打算等下星期夠14日，個仔返埋嚟香港先一家團聚，依家個仔又要話隔離兩個星期，真係唔知幾時先可以一家團聚，依家惟有靠電話聯絡。」

對於英國採取「群體免疫」對抗疫情，森美認為英國與香港做法不同，自己不是專家也不清楚。森美指會說視乎情況，再考慮隨後是否讓兒子返回英國，他說：「有朋友喺當地出現發燒咳嗽症狀，醫院叫佢去睇私家醫生，但係私家醫生都掛唔到號。有朋友喺小鎮買嘢冇戴口罩，都畀人鬧唔話想見到新冠病毒，有當地人都會抗拒亞洲面孔。」