女粉絲為肖戰服藥自殺　原因竟然係咁

有指同肖戰與王一博主演嘅劇集《陳情令》二次創作版本有關！

內地小生肖戰有樣有演技，擁有唔少粉絲支持佢，點知近日有一位自稱係醫生嘅網友喺微博爆料，指佢搶救一名15歲嘅女病人，因佢服食100粒氫氯噻嗪片，服食原因竟然係為咗偶像肖戰！

近日因有網友將肖戰同王一博主演的劇集《陳情令》大玩二次創作，將兄姊情描繪成男女之情，仲將肖戰嘅角色寫成女性，搞到成班粉絲舉報發布嘅網站，令網站嘅忠粉對肖戰粉大為反感，紛紛話要抵制肖戰代言產品！

呢個女病人作為肖戰粉絲，愛「戰」心切，為免肖戰人氣下滑，問父母拎5000蚊人民幣（約5600蚊港幣）打算買肖戰代言嘅產品，但點知父母拒絕佢，佢即一口氣食晒成樽藥，隨即被送院治理，幸好現時已無大礙。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： www.openup.hk