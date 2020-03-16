冇錢照搭的士！傅穎三度遇好心的哥

疫情當下，大家心情都受到影響，情緒低落，但呢段時間就更應該自強，以正能量面對。藝人傅穎喺社交網分享咗佢經歷三次搭的士遇到嘅好人好事，見證人間有情。

佢留言：「想跟大家分享三則我坐的士的小故事：有一回上完健身課，到超市買了一大堆很重的東西後，發現身上的現金不夠坐的士回家，走到櫃員機取款時竟忘記了密碼，最後決定先上車，心想：雖然不夠坐回家，但還是可以坐到家附近下車再走回去呀！看到跳錶跳到差不多了，我便跟司機說：『不好意思呀！跳到__錢前麻煩你放下我吧哈哈！我帶不夠錢。』然後司機說：『你要去哪裡？我把你直接送去！』溫暖啊～

有一回上了一架香港區的士，目的地九龍，告訴司機地址後，他隔了幾秒回：『不好意思，我不熟路，你能帶路嗎？』我說：『哈哈⋯其實我也是第一次去，沒關係，你靠路邊把我放下就可以了。』然後他說：『是我不好意思才對，我把你送去坐過海的士，不收費！』溫暖啊～

又有一回，的士駛到家樓下，打開錢包只有一張1000元紙鈔和一張50元紙鈔，找換不夠。我說：『不好意思呀，你在這裡（裏）等我一下下，我上樓拿散鈔給你！』然後司機說：『沒關係啦！差二十多塊錢而已，你回去吧！大家都保重身體！新年快樂！』溫暖啊～」除咗多謝的士大哥外，之後又自嘲自己係一個會把密碼忘記嘅人，又唔會check銀包有幾多現金就出門嘅人，仲話會改呢啲壞習慣。