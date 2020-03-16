《法證先鋒IV》劇透：見賢出招追家希

第二十一集 (03/16)

警方繼續追查卓南（鍾君揚飾）和正宏（姚宏遠飾）的死因內情，憑藉卓南生前與網友「阿殷」的視像通話影片，查獲阿殷的藏身之處，並憑現場搜獲之證據，發現阿殷的身份並不簡單。警方從逸桐（黃得生飾）的口供中，得悉阿殷與正宏亦有關連。輝煌（譚俊彥飾）率眾前往阿殷家調查時，阿殷已不知所終，然輝煌推斷出阿殷的去向與動機…高安向眾人坦言與敏莉（鄭希怡飾）的狀況，慧明（陳煒飾）亦有所領悟。立維（鄭子誠飾）向綺寧（康華飾）坦承想法後，相約慧明見面，慧明應允赴約。見賢（海俊傑飾）突然回港探李秋（謝雪心飾），家希（李施嬅飾）驚喜萬分。李秋和新同房淑娟（羅蘭飾）因排練粵劇之事起爭執，李秋言語間無心刺中淑娟痛處，淑娟拂袖而去。見賢和家希耐心替二人化解干戈。慧明赴約，卻久久不見立維，遂前往立維家，赫然發現命案。經法證、法醫及重案三方調查後，疑兇竟直指向慧明…

第二十二集 (03/17)

輝煌懷疑慧明曾在案發期間到過立維家，慧明因沒有不在場證據，無法洗脫嫌疑。同時綺寧竟主動向警方提供協助，聲稱知道立維家兇案發生經過。家希察覺到綺寧供詞奇怪，高安（黃浩然飾）亦指出案發現場的指紋痕迹，以及立維家附近檢獲的針筒劑量皆有疑點，推斷兇案死者的死因另有內情…慧明偶遇立維的朋友睿廣（林敬剛飾），閒談後讓慧明再次勾起對立維的感情，內心沉痛悲傷。李秋與院友們為淑娟的生日籌謀，淑娟則滿心期待能與女兒及外孫一同慶祝生日，未料事與願違，見賢略花心思，讓淑娟重現歡顏，李秋、家希亦高興。家希在見賢家中發現鯨魚燈，見賢以鯨魚為喻向家希表白…高安驗出立維家窗簾沾有威士忌煙味，懷疑與兇案有關。另一方面，慧明意外發現真兇可能在咫尺之間…

第二十三集 (03/18)

慧明試圖獲取兇案證物，險遭殺身之禍，幸輝煌及時趕至，成功逮捕真兇。案件告一段落，慧明對此案所帶來的衝擊不無唏噓，輝煌勉勵慧明，慧明亦對輝煌的過去更為了解，二人建立了牢固的羈絆。家希、見賢發現李秋的記性日漸轉差，懷疑李秋患有認知障礙症，遂以身體檢查為名，帶李秋做相關檢查。李秋得悉真相後大發雷霆，家希、見賢大感無奈。高靖在商場目睹有人拐帶小孩，立即情急制止，其後始知是誤會。剛來到的高安看在眼內，明白高靖與自己一樣，無法忘懷二十三年前失去重要親人的悲痛。家希、見賢接到淑娟通知，稱李秋不知所終，幸好虛驚一場，李秋亦接受自己患有認知障礙症。另外，郊外引水道發現一名身穿泳衣的女屍，死狀似在游泳，相當奇詭…

第二十四集 (03/19)

引水道發現的女屍查證後，為十五歲中學生許穎芝（郭思飾），其母許太得悉女兒死訊後，當場崩潰。警方從許太口中，得知游泳教練顧永健（曾偉權飾）有機會是穎芝生前最後接觸過的人，然永健表示案發當日練習結束後，再沒見過穎芝。另外，穎芝學校校長提及穎芝的異樣，高安懷疑穎芝可能患有「性侵害創傷症」，家希更指穎芝雖死於溺水，卻非當場溺斃…法證從穎芝身上殘留的魚塘水成分，找到非法排放魚塘水的司機，並有所發現。高靖追逐疑犯時，得到網紅Michael Ma（張頴康飾）相助，化險為夷。另外，家希從穎芝抽取肺水腫的水樣本交給法證化驗，結果令案情出現意想不到的發展…高靖與Michael合力追捕的片段在網上瘋傳，更被封為「最勇CP」。湛霆（鄭俊弘飾）打算為自己舉辦生日會，卻被高安、輝煌揭穿別有用心…

第二十五集 (03/20)

眾人熱烈替湛霆慶祝生日，高靖更邀請了Michael出席。席間湛霆有感焦點都落在Michael身上，心中不是味兒。甜品店因加租面臨經營危機，金碧（袁潔儀飾）竟然遷怒輝煌，慧明不忍輝煌默默承受，輝煌終向慧明坦言想法。Michael迎接妹妹Emma（張曦雯飾）回港，二人感情甚篤。Emma遭婦女界名媛袁李惠珠（李漫芬飾）懷疑是第三者，更被當眾羞辱。袁太又因不滿心理學家藍嘉美（陳敏之飾）對自己與丈夫的感情分析，大鬧直播現場，卻被嘉美以理擊退。未幾，袁太與丈夫袁生竟被發現身中利刃，橫屍郊外車廂中。高安、家希和輝煌發現兇手行兇後，將袁生、袁太互換位置，且刻意毀袁太容顏，認為兇手有某種執着。高安從徐意處得悉高善消息，對方更主動聯絡高安。高安滿懷期盼赴約時，竟見輝煌率眾抵至，緝拿袁氏夫婦被殺案的疑犯Emma…