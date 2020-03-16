配合英國政策　雷頌德叫大家唔好太驚恐

音樂監製雷頌德（Mark）與太太梁家玉（Jade）前年為了仍在求學的三個兒子着想，舉家移居英國。就英國新冠肺炎疫情嚴重，但英國政府堅持「不停課、不檢疫」的政策，引起不少評論，不少在當地留學的港人已紛紛撲機票返港避疫。

Mark被問到可會回港暫住？他回覆東網說：「我們覺得英國政府對疫情的做法是適合英國現在的情況，正如香港政府對疫情的做法那最適合香港的情況，也做得十分之好。我們住在哪裏就應該配合哪裏政府的做法，因為他們的決定到時經過專家思考，人民應該配合和做好自己衞生本份。大家不應該太恐慌，全世界走來走去只會令病毒不停全世界流動。幸好我們沒有年長的家庭成員，照顧好自己及孩子就夠了。如果學校還未停課，我們兩個兒子會繼續上學。我們當然不想受感染，所以會做好自己的衛生，勤洗手、少外出，但也會準備好一些成藥，例如退燒藥、幫助呼吸藥物，以備如果受到感染而症狀不是太嚴重的話，可以在家中休養舒服點。如果症狀嚴重才打電話111求助，大家不要太過驚恐，因為正常生活也是重要，我也覺得這個病毒不會完全消滅的，只是現在大家未有抗體，也沒有疫苗，驚慌這一刻，也驚慌不到一輩子。大家努力吧！God bless everyone。」