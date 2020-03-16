同羅仲謙踩單車談情　鄧佩儀要用長腿煞車

藝人羅仲謙（謙仔）與鄧佩儀近日忙於拍攝無綫劇集《陀槍師姐2020》，劇組日前安排二人在海邊踩單車談情，但因剎停掣出問題，加上是送貨車，鄧佩儀要利用一雙長腿踩地停車，以策安全！

原來平日謙仔亦愛與太太楊怡踩單車，家住大埔的他說：「由屋企踩去吐露港，再踩返轉頭。我太太好勇，車速算快，我成日要睇住佢，不過依家佢有BB，屋企兩架單車已經發霉！（生完再踩過？）相信到時會換家庭單車，我一個人踩載住佢哋。第時我都會主攻親子樂，學業問題就交番畀太太。」

重溫定情作

目前楊怡健康情況不俗，兩口子開始網購嬰兒用品做準備，謙仔說：「多謝朋友送咗好多BB衫畀我哋，當中有新亦有舊，舊嘅係種傳統祝福，寓意BB健康成長，所以我哋覺得多多益善，第時我哋都會將小朋友嘅衣物送畀有需要嘅朋友承傳。」

談到「定情作」《On Call 36小時》正於深宵重播，謙仔冧爆說：「原來已經係8年前嘅事，當時我好青澀。（仲有咩記得？）我哋兩個生日好近，我咪趁機買好多嘢食同佢一齊慶祝囉！」

至於鄧佩儀則透露自小喜歡踩單車，長大後希望去不同國家旅行，踩單車遊歷，又自爆童年陰影：「好記得當初移民，爸爸喺外國都有買單車畀我同哥哥，但放喺花園接二連三畀人偷，當時真係好唔開心，決定唔再買喇！」