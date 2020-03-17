習慣單身！湯洛雯寧願柏拉圖式戀愛

自與羅天宇分手後，湯洛雯（靚湯）曾先後跟劉愷威及鄭子邦傳緋聞，可惜真命天子還未出現，身邊好友都替她着緊，不時做媒，令她大感尷尬，她說：「我心態係隨緣，覺得撞到就撞，我唔鍾意咁樣（介紹），造就機會都要對方啱先得，都有同朋友提議，一係畀我電話佢，等大家傾吓偈先，了解下大家性格先至約出街，我又唔想出街住，但又唔可以係講電話聽把聲，只限短訊溝通，哈哈！」

習慣單身

靚湯又自爆曾有男士欲透過朋友認識她，但以短訊交流後發現不適合：「佢好似唔係好理解我嘅工作，好想約出街見面，但我又唔想！朋友話我麻煩，因為我話要傾兩、三個月了解吓先，佢哋話依家啲男仔點會咁做。」她承認甩拖頭一年的確想拍拖，但其後想法有變：「習慣咗單身，所有嘢都係自己為先，好舒服。拍拖之後，每日擘大眼就會諗起對方，去邊都要諗佢先，依家賺吓錢先，又唔係咁急，不過將來拍拖都未必公開，感情我鍾意低調，但如果問起唔會否認嘅。」

拍《法證IV》虛脫

談及新劇《法證先鋒IV》，靚湯直言是入行以來最大壓力的一次：「冇試過咁短時間準備，同埋場場戲都有我份。小青姐（梅小青）嘅劇本一個字都唔改得，所以好似大考咁，要不停背書，如是者連續咗幾星期！」首度演記者的她，笑指一度以為自己是戰地記者：「有場戲為咗欄截的士，我要趴上車頭蓋，期間司機將我揈來揈去。場戲有武指同替身，但基本上都係自己上陣，其實我又唔係好驚，好似玩機動遊戲咁，過足癮！」問到最深刻的一場戲，她說：「有場喊戲拍咗幾日，因為天雨關係，拍到肝腸寸斷，喊足兩個鐘之後收工，第二日又嚟過。套劇所有嘢加埋令我好虛脫，但拍完又覺得升咗班，自信多咗！」