歐鎧淳劈腿仲要扮情聖　胡子彤甩身講三句Thx

新冠肺炎全球肆虐，人人自危，一心救港嘅堪輿學家李居明就親授口罩加持法，仲提議重播動畫片《龍珠》雙料抗疫，奇招係咪奏效？信不信由你！Nuts哥唔係導人迷信，但真心覺得事有湊巧，《龍珠》主角就係齊天大聖孫悟空，而肖猴嘅「港版美人魚」歐鎧淳就咁啱得咁橋，喺香港爆發疫情前已經飛咗去澳洲備戰東京奧運。家陣極爽皮嘅佢，日日着住件泳衣跳落水，無懼同隊友緊密接觸，最Free係唔使戴罩，享受久違嘅坦蕩蕩，自由又奔放，不過此罩係口罩個罩，巴打們唔好諗多咗！

生剝女神面罩

成功避過搶口罩、爭漂白水同撲廁紙嘅佢，避炎同做人一樣永遠快人一步，樣靚、家境好、學歷高，16歲就以香港游泳隊成員身份出戰北京、里約、倫敦同今屆東京奧運，27歲就榮登游泳女隊嘅首位奧運「四朝元老」，仲擸埋個「最靚持旗手」美譽。佢嘅超強人氣先最無敵，爆紅到喺電影《春嬌救志明》得嗰六句講咗等如冇講嘅對白，就有資格提名金像獎「最佳新演員」。恨入娛樂圈嘅姊妹們，既然同樣係着泳衣見人，如果嫌選美太Out、太悶，不妨諗諗學歐鎧淳踏跳板，或者彈得更高、更快。

《龍珠》入面嘅孫悟空最怕打針，但斷估歐鎧淳最淆底就係「篤灰」，Sell專一、又捱得，唔係「外貌協會」嘅佢，一單爆料就被生剝女神面罩，真心覺得呢個世代搞「SheShe情」唔係錯，但劈住腿扮情聖就係罪過，呢頭冧滋滋話同男友胡子彤慶祝，嗰頭就同籃球TB新歡倪碧賢影啜爆相，隔住個Mon都Feel到熊熊慾火，有圖有真相先焗認同胡子彤「有共識咁分開咗一段時間」，係咩？咁點解胡子彤唔係咁答嘅？

女尊男卑「任人砌」

可憐胡子彤喺毫無預警下收咗頂綠帽做大禮，叫佢情何以堪，仲邊有面見人呢？不過諗深一層，其實「被分手」都有得着，原來絕境真係可以重生，睇番佢哋呢段畀人藐足三年嘅「女尊男卑」關係上，胡子彤一味飾演「任人砌」嘅角色，講句想搞鐵板燒餐廳，搵錢儲足老婆本就買樓成家啫，都畀人插等佢買樓結婚，不如等有層580萬天后單位嘅淳BB貼埋大床嫁佢仲快，最難堪係推薦佢演台灣殺人案疑犯陳同佳嘅角色，即係明笑佢好醜樣啫！

不過胡子彤自從飽嘗過男人眼中輸畀TB嘅奇恥大辱後，谷底反彈博番唔少同情分，家吓佢有拍劇，仲有網民掉轉槍頭，幫佢出氣鬧爆前女友「分手居然完全唔傷心，仲咁快同TB搞得咁開心，子彤加油！」嘩，有人戥佢唔抵喎，係咪要同歐鎧淳重複兼大大聲講三次「Thx」先？睇嚟都要喇！早散早享受，早排胡子彤喺社交網話：「你的左手準備給我牽嗎？」似乎已經走出情傷，開始肯拖吓其他人嘅手仔。之不過，正所謂「男左女右」，唔少網民話佢特別Highlight係左手，唔通佢想拖個比情敵似「女」嘅囝囝，證明自己一樣男女通殺？