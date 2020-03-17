東方日報C1：新冠肺炎襲荷里活邦女郎奧嘉中招

隨着美國確診新冠肺炎人數上升逾3,700宗，當地日前宣布進入緊急狀態，荷里活亦淪陷失守！繼奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）和太太宣布中招，曾任「邦女郎」的烏克蘭女星奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）亦證實確診！而唱片界巨頭、環球音樂主席Lucian Grainge同告中招入院，因發病前曾邀蘋果公司（Apple Inc.）主腦庫克（Tim Cook）等參加派對，令荷里活陷入大恐慌！

現年40歲、曾在占士邦電影《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）擔任「邦女郎」的奧嘉，前晚在Instagram上載窗口照片，留言指其新冠肺炎病毒檢測 呈陽性，目前在法國寓所進行隔離。她留言：「因感染新冠肺炎而在家中隔離，我 已經感到不適接近一星期，發燒與疲乏是主要徵狀，請大家保重並認真看待疫情！」但未知其阿根廷影星男友Ben Cura有否受感染。

取消韓國之行

確診的奧嘉本來工作多多，將會跟參演韓劇《陽光先生》的韓星劉延錫，合作 韓法合拍片《Matin Calme（Calm Morning）》，二人有大量對手戲。劉延錫事務所回應指，影片原定下月在韓國拍攝，劉延錫至今仍未跟奧嘉見面，昨日獲悉對方確 診後，已跟片商聯絡，正商討之後的拍攝日程。據知，奧嘉已取消韓國之行，影片 亦無限期停拍。

超模出身的奧嘉，13歲被星探發掘並加入模特兒界。除了飾演「邦女郎」外，曾與湯告魯斯（Tom Cruise）合演《攻．元2077》（Oblivion）並傳出緋聞， 近作為《特務戇J：神級歸位》（Johnny English Strikes Again），去年又與梁朝偉在巴黎及內地無錫拍攝華語片《獵狐行動》，預計今年上映。

邦女郎中招，唱片界巨頭一樣走唔甩！環球音樂主席兼行政總裁60歲 Lucian Grainge宣布確診，目前在洛杉磯一間醫院接受治療，位於加州的環球總部上周五亦要關閉。由於他上月29日在棕櫚灘舉行生日派對，廣邀名人出席， 包括蘋果公司（Apple Inc.）CEO庫克及高層Eddy Cue等，至於他們會否因出 席「播毒派對」而接受隔離則未有消息，但已引起恐慌，人人自危！

Taylor籲認真抗疫

上月與環球續約的美國樂壇天后Taylor Swift，雖然暫時未有就老闆中招作回 應，不過昨日就在網上呼籲粉絲認真面對疫情：「我見到大家仍有很多聚會、擁 抱、派對，但現在是時候取消，要盡力真正隔離自己。不要以為不覺得病，就不會將病毒傳染給老人及易感染者，現在是可怕的時刻，但我們要犧牲社交。」另一「環球一姐」Ariana Grande昨日亦在網上呼籲粉絲做好防範措施及避免社交聚會。

不過，美國真人騷家族Kardashians成員兼人氣模特兒Kendall Jenner懶理，繼續在零防備下遊山玩水！前日她上載穿三點式跟友人踩單車的片段，即被意大利當紅KOL Chiara Ferragni開咪插爆，指她低估疫情，應利用其強大號召力警告粉 絲要自我隔離。

另外，香港女星劉晨芝於美國接拍一套荷里活電影，拍攝已進入尾聲，但突然接到劇組通知有工作人員確診，即時停工，令她大感無奈。昨日她於社交網留言：「早兩日由洛杉磯飛到美國中部準備開始拍攝新戲，諗住早一日嚟到出去遊覽吓，點知今日收到電話其中一位工作人員確診，所有拍攝都要暫停及延遲。」又稱想改機票回港，但返港後要自我隔離，未 知如何是好。

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