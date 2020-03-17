【劇組緊急停工】李施嬅被困加拿大逃城失敗

加拿大總理杜魯多周一（16日）宣布，將禁止非公民及非永久居民入境，加拿大封關消息一出即影響多個劇組拍攝工作，當中身在當地嘅藝人李施嬅就喺社交網透露壞消息，指自己所在嘅劇組為保障大家安全決定暫停拍攝，一停工，劇組人員都即時鳥散，不過李施嬅就慘豬訂唔到機票，最快29號先有機位回港，變相佢依家被困加拿大，走唔到又冇工開！

難得佢即使面對恐慌，都依然面帶笑容，上載多張身在加拿大嘅照片，身在多倫多嘅佢，照片中就未見有戴上口罩，淨係羽絨上陣左Chok右Chok，表情輕鬆，唔知啲相係咪佢喺宣布封關前影嘅呢？而其好友趙希洛就即時留言叫佢要小心照顧好自己。

李施嬅留言：「最近聽聞其他在附近拍攝的劇組都停工了，自己都有點擔心我們也會停。終於發生了。我們的劇組為保障大家安全決定暫停拍攝。雖然還有兩個禮拜就殺青，但大家的健康是最重要。不知道要停多久，但我們回來後一定會更強。💪🏻大家都回家了。現在，我還是訂不到機票，回不到香港。🥺最快29號才有位？😭😭😭感覺#covid_19 最嚴重的症狀是恐慌。🙈」