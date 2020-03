避炎押後亞巡 ONE OK ROCK 5月港騷延期

ONE OK ROCK宣布押後舉行亞洲巡唱,5月香港站亦受影響。

新冠肺炎在全球大爆發,影響各地娛樂活動,不少外國歌手都相繼宣布取消或押後來港演出。原定5月來港開騷的日本人氣樂隊ONE OK ROCK,今日宣布因疫情押後。

ONE OK ROCK原定4月展開在亞洲7地的《Eye of the Storm ASIA TOUR 2020》巡迴演唱會,香港站於5月22日假香港亞洲國際博覽館舉行。但組合今日透過官網宣布整個亞巡將會延期,新的演出日期今後再作公布,香港站因場地檔期關係未能安排在原訂場地舉行,有可能安排於其他地方或取消。而樂隊於3月31日及4月1日在名古屋的演唱會落實押後。