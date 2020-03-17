冇聯絡舊愛歐鎧淳　胡子彤Ready新戀情

藝人胡子彤以新髮色現身電台宣傳創作新歌《那時候》，問到是否轉型做創作歌手？他笑言正努力中：「仲未得住，但自己都想試吓，所以都有去上堂學唱歌裝備吓，細個就鍾意表演、唱歌，有參加Drama、合唱團。」

疫情之下，胡子彤表示沒有對工作有太大影響，公司都有Online平台發揮，又趁這段時間學唱歌、睇書添墨水。講到日前因一張IG相、再加令人起疑心的留言，被指疑似有新戀情，他聞言即澄清冇新戀情：「都係寫啲嘢，覺得IG啲嘢好負面，想寫啲開心、正面嘢，最近仲有玩埋菲林相機，睇吓有冇機會出散文。」續坦言已走出情傷，Ready接受另一段感情：「仲搵緊，唔強求，要遇啱先得，但依家唔敢出街，所以唔心急。（有搵前度歐鎧淳？）暫時未有。（有冇諗過撞到佢第一句講咩？）都係『你好嗎』，大家都係行內人，遲早都會撞到。」

胡子彤榮幸謂今次得到老闆賞識，為有份演出的電影獻出處男唱：「同公司去唱K都成日拎咪唱。（係咪霸？）唔係！係我點歌率較多啫，老闆一問我唱唔唱插曲，我幾秒就決定唱，但嗰陣都未諗要填詞，係音樂班底想叫我寫吓啲嘢，了解吓我想法，寫寫吓就有第一份詞。（識玩樂器？）中學有彈結他，但唔係彈得好好，最近都買咗支新結他努力吓，同一時間唔可以太多嘢做，唔係嘅話會分心。」新歌推出後，他說都收到好、壞評語，但完全不介意：「咁先有改善空間，朝住多一個新身份下苦功。」