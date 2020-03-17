大埔派口罩　李彩華屋企「搞機」打發時間

藝人李彩華（Rain）、趙雪英和王祖藍共捐出約3萬個口罩，今午在大埔派發，祖藍不在港故沒有出席，Rain老公Eric及藝人胡渭康亦到場幫手。

講到有長者早上5點便排隊，Rain感觸地說：「好可憐，佢哋真係好需要口罩，見到想喊，幫到佢哋都好開心，希望會繼續派。」Rain透露老公從大陸先到東南亞自我隔離超過14日才來港，她說：「佢呢兩日先返到香港，喺東南亞自行隔離，我叫佢多一日，夠15日先返，佢喺金邊開會。（少出街屋企點打發？）我哋買定遊戲機，跳吓舞，幾好減肥，跳兩隻舞已經爆汗，我有啲朋友話趁呢個時候去戲院睇戲，因為戲院冇人，但我就唔敢。（老公之後都要返大陸？）佢要返深圳，我叫佢唔好返，如果真係要返，都要戴口罩同埋帶定搓手液。」她透露訂口罩已花過萬元。

對於周四起，除中澳台外，入境需強制檢疫14日，Rain表示：「驚有隱形帶菌者，我淨係見自己最close 嘅friend，唔係咁friend，就唔好見。」至於工作方面，透露月初已有人找她傾電影和廣告：「3月頭已經有人搵我拍戲，話3月尾拍，喺上海，我覺得應該冇可能，其實一路好多嘢傾緊，有廣告都未拍得住，等疫情過去。」