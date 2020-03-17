MV女主角太靚　Anton＠ONE PROMISE怕醜面紅

樂隊ONE PROMISE為新歌《寂寞的怪獸》拍攝MV，配合新歌主題，故事稱為一對男女的相遇過程，男主角沒有自信，甚至遇到喜歡的對像也不想出擊。回憶起曾經因追尋女生而流落在寂寞的道路上。直到遇上美麗而且自信的女主角，二人邂逅，竟發現大家是同一天生日。二人一起慶祝生日，最後女主角只給他⼀個擁抱。

首次擔任男主角的鼓手Anton，十分享受今次拍攝，事前做足準備，他說：「我覺得我演技好好，因為導演叫我呈現一種怕醜嘅感覺岀來，扮演一個追唔到女仔嘅男生，加上女主角佩男好靚，令我更易擔任角色，想追佩男但一直都追不到。」MV尾聲，有幕佩男對住他笑，又幫手整理頭髮，令其餘三子非常「葡萄」，搞笑問導演點解主角唔係佢哋，他們說：「識Anton咁耐，第一次見到佢面紅怕醜，因為佩男好靚令Anton好緊張，第一次任男主角嚟講，Anton嘅演岀算合格。雖然我哋同佩男冇對手戲，但都承認佢係一個健談又好嘅女生，好適合用歌詞裏面嘅『最美星體』來形容佢。」

Anton特別感謝隊友陪伴拍攝到天光，主音文廸、結他手天衡和低音結他手Sora的拍攝部分一早已完成，但都留下來支持Anton，直到清晨拍攝完為止，令Anton十分感動，同時也體會到ONE PROMISE的團結。