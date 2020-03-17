狂嗌貴人！鄧月平請鄭丹瑞飲頭啖湯

藝人鄧月平（Larine）與鄭丹瑞曾於電影《小男人週記3之吾家有喜》飾演父女，雖然已是三年前的作品，但他們的感情一向甚好，日前鄭丹瑞拍攝網片，便邀請Larine擔任嘉賓，Larine即席下廚炮製愛心魚湯孝敬「爹吔」！Larine洗切材料期間，鄭丹瑞一直在旁睇住，兩父女一時互窒一時講笑，非常有默契，最搞笑係Larine問鄭丹瑞識唔識開生粉水，鄭丹瑞即笑罵：「我哋坐喺度等食，開咩生粉呀？」但他同時又煲水又開生粉水，聽晒「囡囡」話。

鄭丹瑞大讚Larine刀功好，他憶述以前拍《高朋滿座》時，有日拍廚房戲，在拍前兩小時才跟廚師學拿刀，可惜一Roll機他就切親手搞到一枱血。當日拍攝到尾聲，就由鄭丹瑞親嘗 Larine的黃魚湯，他大讚啱胃口，Larine說：「旦哥（鄭丹瑞）讚我嘅魚湯好飲，我感動到想喊，因為旦哥係一個對食幾有要求嘅人，得到佢認同讚賞係對自己一個肯定。」她透露鄭丹瑞每年都有請飲開年茶，今年因新冠肺炎疫情爆發未有相約，到這次終於聚頭：「我覺得鄭丹瑞係我嘅貴人、吉星，因為每次見佢前後我都會爆Job。」