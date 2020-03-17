秘魯封關險被困　王賢誌趕飛溫哥華暫不返港

自卸任東華主席後，王賢誌（Vinci）便投入家族的旅遊生意，早前帶團出發到南美洲，其同性伴侶Kevin（周思聰）則擔任客席領隊，團友仲有名媛雷怡暉（Amanda），一行6人於二月出發，包括秘魯及玻利維亞等地，當時新冠肺炎在南美洲是零個案，但各人已小心翼翼，不時口罩傍身，反而當地人沒有防疫意識，及後疫情開始蔓延，Vinci透露前2日旅程結束，現身在溫哥華，他說剛離開秘魯不久，秘魯便宣布封關，感覺好彩，說：「好彩，如果走唔到，唔知要喺秘魯住幾耐，始終人生路不熟。（你仲喺溫哥華，周四之後返港就要強制檢疫14日？）原本機票係聽日，後尾取消咗，我冇所謂，唔係急住返，就算返到香港都唔會周圍走，我都一定會留屋企家居隔離，我冇問題，係人都知我飛過，都未必想見我。」

至於Amanda完成旅程後，已安全抵港，並自發家居隔離：「我依家自行家居隔離14日，朋友約我都拒絕，同佢哋講係為咗你哋好，屋企都大把清潔要做啦！」

對於差點被困秘魯，她說其實旅途上，一路有餐廳及店舖關門停業，她說：「我哋幫襯完冇耐就閂，一間一間閂，次次我哋一走就閂，係好彩。沿途我哋成日洗嘢、又戴口罩，而且行程好健康，日日行山，大家都係第一次去，好難忘。」此行最難忘是途中慶祝她50歲生日，她說：「我2月28日生日，嗰日嚟到古城，Vinci好好安排蛋糕同我慶祝，原本我諗住靜靜地過，唔想宣布自己年紀，哈！仲有一餐喺鹽湖，Vinci好短時間搭咗個帳幕，喺帳幕裏面食自助餐。」