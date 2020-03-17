【肥膏揈揈吓】女星力推至強5招搣甩脂肪

減肥（好聽啲叫控制體重），係所有女星嘅終生事業，想瘦想靚想Keep住Mon前嘅你將每刻視線都停留喺佢身上，真係用少啲腦汁都搞唔掂，始終隔住鏡頭即時脹一個碼，到底女星有咩終極減肥法可以極速搣甩肥膏？

483小時斷食＋生酮食法咪咪都保得住

「36G咪神」崔碧珈舊年就出晒寫真集《崔碧珈的生酮秘笈》教食生酮，攝取低碳水化合物、適量蛋白質和高脂肪，控制糖尿病及減輕體重，兩個星期即減15磅！唔好以為咁就得，早幾日佢仲教斷食483小時，一日只食一餐，只有一粒鐘進食窗口，其餘23小時空腹，維持21日，效果係點？36G咪咪仲喺度，佢就成個人愈嚟愈索囉！

小唐菜加豆腐分三日食速減17磅

現年22歲擁36F導彈身材的鄧月平（Larine），早前為新片做肥妹仔，短短2個月內將體重由101磅激增至143磅，腰圍由23吋變33吋，Oh no接受唔到囉！不過拍完戲佢都急住減，試過一棵小唐菜加一盒豆腐分三日食，Chur盡地獄式減肥，朝早煮湯再去做運動，一星期減8kg（約17磅）！不過佢都講到明咁係超級不健康，搞到荷爾蒙嚴重失調，停經4個月，全身出濕疹，仲令佢自己情緒不穩，大家真係唔好亂試。

Zumba跳出燃燒300大卡

苟芸慧曾經因患上了甲狀腺失調及抑鬱症而致肥，高峰期去到170磅，仲慘到被改非常難聽嘅花名，真係嬲到震！身體問題始終都要解決，佢就保持心境開朗去抗壓，心理搞掂咗，佢着手玩高爾夫球，再大跳結合健身操和拉丁舞嘅Zumba，跳30分鐘Zumba至少燃燒300大卡，對關節都有益處，加上吸取適當的蛋白質及維他命C，配埋紅酒、木瓜湯天然豐胸。

「Sirtfood Diet（激瘦飲食法）」加強減肥效果

身形豐滿的英國歌后Adele係圈中出名肥妹仔，與丈夫離婚後忽然6個月內減走19公斤，震驚眾人！原來佢喺私人健身教練指導下，每星期進行3次帶氧運動，大玩進階版普拉提（Pilates Reformer），仲靠意志係佢戒掉一日飲足10杯加糖茶同煙酒，不過最緊要都係佢實行「Sirtfood Diet（激瘦飲食法）」，以三星期為一個減肥周期，透過進食芹菜、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍等能激活Sirtuin酵素嘅食物嚟增加新陳代謝，唔使節食都可以控制體重。

食豆腐一樣可以瘦

韓國女神宋慧喬雖然本身唔肥，不過佢就為咗身材更纖瘦均勻，全靠晚上食豆腐，咁就足足減咗17公斤，又估你唔到喎！早餐和午餐佢每次食八分飽，盡量唔食高熱量食物，魚類、五穀類照殺，再加上一碗湯，不過晚餐就只食豆腐，每日8點早餐、12點午餐、6點晚餐，之後就不再進食。而佢仲會成日帶愛犬Walk walk，多行路同多飲水，掂咗～

不過控制體重嘅方法因人而異，唔好見邊個Work就死跟，自己一定要睇緊身體變化，千祈唔好以為盲跟就會變女神呀！