唱歌靠天分　譚嘉儀目標紅館開騷

為無綫演唱不少劇集歌曲而人氣急升的譚嘉儀，早於3、4歲已喜歡唱歌，因疼愛她的Daddy買了一套卡拉OK音響回家，她笑說：「我第一首唱嘅係劉小慧嘅《隔世感覺》，嗰時好細，唔知點解識唱。」中一開始，她便參加歌唱比賽，記得當年只有她一個中一生參賽，幾乎每次都得獎，但從未贏過冠軍，自覺有少少音樂天分的她說：「一唱歌特別起勁，會花好多時間落去，好Enjoy，好期待每年嘅歌唱比賽！」

其後她到紐西蘭升學，讀了年半酒店管理發覺興趣不大，於是放棄學位轉做售貨，令家人很擔心。兩年後，她決定重返校園，雖然家人勸她讀工商管理，感覺較穩陣，她卻堅持揀鍾意的科目：「我最大興趣都係音樂，最後佢哋都支持，當時諗住返港教吓彈琴、唱歌咁，或者去餐廳做駐場歌手，有少少收入又做到鍾意嘅嘢已滿足，冇發明星夢。咁啱一畢業就有《超級巨聲3》，於是我就參加，順理成章入行。」

成為歌手後，她覺得人生踏入新旅程，第一首歌是與哥哥寫給家姐做結婚禮物的《印記》，她笑言成件事好夢幻！談及師姐吳若希與菊梓喬一炮而紅，她自言冇諗過：「呢樣完全控制唔到，做到幾多得幾多，盡量唱好啲歌，有得唱歌就好喇！」而她的終極目標，是有朝一日踏上紅館舞台舉行演唱會！