疫境當自強！陳樂榣發大生意嚟做

陳樂榣（Ally）由性感歌手轉做畫家，再搖身一變做首飾生意，成功轉型，去年她在韓國設廠推出自家品牌，並在港開了一間數百呎的樓上舖。近月香港飽受新冠肺炎打擊，她的生意卻不跌反升，早前她在店內坐鎮，冇客時戴上口罩親自做「清潔工」，用消毒酒精不停抹，特別是門柄及玻璃。當有顧客上門時，她即變回專家講解，期間用鑽石筆做示範，十分專業。

據知除網店外，她一直堅持保留實體店，近日更嫌陳列室地方不夠大，準備約滿後搬往更大的地方。Ally受訪時表示，疫境下才更要擴充：「之前店舖同網購生意比例係7：3，自從疫情爆發，啲人少咗出街，網上購物多咗，變咗店舖同網購生意比例變成4:6。（點解堅持擴充？）因為要請多啲人做網購，冇位坐，而且店嘅裝修我未滿意，想做得靚啲，行簡約奢華路線。（向名牌進發？）想呀！所以點解上年一定要做自己嘅品牌。」

細舖搬大舖，她透露租金、按金連裝修費，保守預算要花50萬元，而韓國首飾廠每年營運開支要100萬元，同時又要準備200萬元發展馬來西亞市場，投資額不少！如今全球經濟下行，問是否覺得有危才有機？她說：「絕對係！當對手唉聲嘆氣、早收工嘅時候，我打好自己基礎，疫情一過就可以突圍而出！」育有一女的她還打算讀珠寶鑑證，笑言請到人後便有時間讀書。