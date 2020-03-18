東方日報C1：彭懷安與保險經紀秘密入紙結婚

愛在瘟疫蔓延時， 憑《大帥哥》「麥先根」一角奸出人氣的藝人彭懷安（Eddie）秘密入紙註冊！和女星朱慧敏分手多年的Eddie，在DJ 葉文輝（啤梨）的無心插柳下牽了紅線， 跟任職保險的圈外女友低調拍拖，日前正式入紙申請結婚，無懼疫情，在風雨下訂盟。

彭懷安於1999年以跳舞組合EO2出道，近年在多部無綫劇集包括《使徒行者》及《以和為貴》等演反派角色「奸」出位，去年更憑飾演《大帥哥》奸角「麥先根」令人氣再升。現年41歲的他事業再下一城的同時，原來已靜悄悄為人生起「革命」， 找到終身伴侶漫步人生路！

跟女星朱慧敏結束七年情的Eddie，向來想成家立室，據知他在DJ好友啤梨的婚宴上認識圈外女友Ivy，在長時間的了解及相處下，日久生情擦出 愛火花，並決定今年結婚。為保戀情並顧及到Ivy是圈外人，Eddie一直低調拍拖，只是近年在社交網曾上載數張拍拖照如行山照等，但清一色都是和友人一起的大合照，戀情不露聲色。

「開頭覺得佢麻煩」

在新冠肺炎肆虐下，未有動搖Eddie結婚的決定。原來日前他已秘密申請註冊，擬結婚通知書正式曝光！昨日本報發現他於本月十一日入紙，以原名「彭迪安」作登記，職業報稱為「Businessman」（商人），至於新娘Ivy的中文名為鄭佩儀，職業報稱是「Financial Planner」（財務策劃），和Eddie同樣是41歲，並報住同一個大埔地址。

昨日Eddie接受本報電話訪問承認喜訊，說準彭太Ivy是從事保險業，兩人於2018年啤梨的婚宴 上認識，但並非一見鍾情。他說：「當時我做兄弟，Ivy係做姊妹團，因為咁樣而認識。」由於兄弟姊妹團之後常有聚會，日積月累的相處下，慢慢由友情變為細水長流的愛情。

相識、了解再擦出愛火花，Eddie笑言認識Ivy初期，對方給他的印象麻麻：「開頭印象係覺得佢麻煩，因為佢成日好似搶嘢講咁，後來相處落先了解到，可能佢做保險，所以諗嘢轉數好快，連講嘢都會快。相處咗成年，加上大家年紀相若，佢思想成熟，同佢一齊好有平淡是福嘅感覺。」

疫情過後宴親朋

決定與Ivy成為終身伴侶，原來是緣於一頓住家飯，Eddie說：「佢好有愛心，同佢一齊好舒服，佢同我媽媽相處得好好，有次我帶佢返屋企食飯， 令我好有一家人嘅感覺，令我更加認定佢係我未來太太。」至於是否奉子成婚？ Eddie即否認：「絕對唔係，反而我真係好恨做爸爸，真係好鍾意小朋友，我都成日湊仔、湊個姨甥㗎，所以湊仔方面我 好熟。結婚後順其自然，當然早日做爸爸會更開心，可以令媽媽早啲抱孫。」

由於疫情關係，Eddie說稍後會先低調簽字註冊：「加上本身今年酒樓啲期都爆晒，所以簽字後兩家人食餐飯先，疫情過後睇吓點搞，先再請朋友食飯。」問到會否把喜訊通知舊愛朱慧敏，他說不會刻意，並衷心祝福對方幸福快樂。

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