曾與狄龍合作，老牌男星史超域韋曼離世。

62年憑電影《恨鎖情天》（The Mark）獲奧斯卡金像獎最佳男主角提名的美國老牌男星史超域韋曼（Stuart Whitman）於美國時間昨日早上在家人陪伴下於加州牧場寓所離世，享年92歲。據知他近期因為皮膚癌而多次入院。

史超域從影超過半世紀，主演電影超過200部，以主演西部片為主。其中他61年憑與尊榮（John Wayne）合作的西部片《蓋世雙雄》（Comancheros）走紅。而62年他代替另一男星李察波頓（Richard Burton）擔任電影《恨鎖情天》男主角飾演一名孌童癖男子，並獲提名奧斯卡最佳男主角。此外，他與尊榮亦在另一經典戰爭片《碧血長天》（The Longest Day）合作過。最後一次演出已是2000年的電視電影《The President’s Man》同片有動作男星羅禮士（Chuck Norris）。

由於史超域當年憑鐵漢形象而大受歡迎，邵氏與英國電影公司1974年邀請他來港主演港英合拍的動作片《奪命刺客》（Shatter），同片還有狄龍與李麗麗。在片中史超域飾演一名職業殺手來港避追殺，後來結識狄龍飾演的功夫教頭，二人合力對抗外敵。