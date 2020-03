迪士尼宣布《黑寡婦》因疫情影響無限期押後上映

因受新冠肺炎疫情影響,多部準備上映的電影都分分「撤檔」押後上映。繼《花木蘭》(Mulan)押後上映之後,迪士尼昨日亦宣布原定於5月1日上映的漫威超級英雄電影《黑寡婦》(Black Widow)亦會押後上映,新上映日期暫未公布。此外,迪士尼旗下的兩片《The Personal History of David Copperfield》與《窺密》(The Woman in the Window)亦會押後上映。

查實上星期美國兩大院線AMC與Regal昨日起宣布關閉旗下戲院直至4月底之後,已有傳《黑寡婦》的映期會受影響。更傳將押後至11月6日上映,代替原定該日上映的另一漫威大片《永恆族》(The Eternals),而《永》就會延至來年上映。

目前北美5月檔期上映的大片還有5月15日上映的《狗狗震!》(Scoob!)、《阿特米斯奇幻歷險》(Artemis Fowl)與《The Green Knight》。暫時未知6月5日上映的DC暑期大片《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)會否受影響?