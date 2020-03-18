檢方求刑1年6個月　崔鍾勛承認分享偷拍照

韓國男歌手鄭俊英去年承認在與男團Big Bang前成員勝利的聊天群組內分享偷拍性愛片，跟他私交甚篤的韓團FT Island前隊長崔鍾勛，亦被爆曾於2016年涉酒駕後賄賂警官及涉散布非法拍攝物而被立案，案件今日在首爾中央地方法院進行第一次公開審訊，崔鍾勛戴口罩及身穿黑色西裝出席，當裁判部問崔鍾勛的職業是否藝人時，崔鍾勛便指去年捲入事件後已經退出演藝界，現時無業。

代表律師在庭上指崔鍾勛曾在被發現醉駕後，稱會將200萬韓圜（約1.3萬港元）給警方，但就表示最後並沒有賄賂對方：「這是他在醉酒逃走時想擺脫警方時生起的念頭，並不是真的打算賄賂對方。」他又承認崔鍾勛曾在聊天群組中分享偷拍照及偷拍影片，但照片中看不見受害人的樣子，而影片則是來自朋友，澄清崔鍾勛並非最初散布偷拍片的人。他又稱崔鍾勛是基督教徒，他已經承諾不會再犯錯，重返社會後會做一個正直的青年。

崔鍾勛在庭上表示：「在這件事發生之後，我4年來都帶着罪惡感生活，當時我不知道我做了犯法的事，我現在正深切地反省過錯，我做了不道德的事，還試圖隱瞞，真的很抱歉，現在能為我犯的錯受罰，我感到鬆一口氣。」他又指假如能重返社會，一定會以平凡人的身份，做能夠幫助這個社會的事，希望獲得輕判，期間更一度落淚。

檢方向法官就崔鍾勛試圖賄賂警官求刑1年6個月，並要公開其個人資料及接受性暴力治療課程，5年間不得在與兒童、青少年有關的機構及殘障人士福利機構就業。而崔鍾勛早前亦因與鄭俊英等友人涉集體迷姦而被判入獄5年，他們已提出上訴。