【娛場】陳勉良慨嘆藝術為生：望天打卦

投身演藝界40年的陳勉良，飾演過不少市井角色，被譽為無綫御用保安員的他，另一身份原來是國畫大師。

自幼家中自習繪畫的陳勉良，十七歲報習國畫，多年來在世界各地舉辦過十多場個人畫展，更屢獲書畫比賽殊榮。「我其中一幅八呎畫賣得很好價，賣到十萬八萬很不錯。」但他強調，高價不一定代表是好藝術，一開始不是用商業心態去看，慨嘆靠藝術為生，有點像望天打卦。

陳勉良飾演過很多保安角色，但在他心目中，最深刻反而是在《回到未嫁時》飾演收數佬的戲份。「本來收數佬多是兇神惡殺，我戲照做，但演得有少少似搞笑，實際又不是搞笑那種，而導演又接受。」在《鹿鼎記》中飾演智商只有四歲的歸鍾，也是陳勉良另一個喜愛的特別角色。

從事演藝工作多年的陳勉良認為，在香港搞藝術很難當飯食，但仍然會繼續落去。「覺得一個人食幾多、着幾多是整定，盡了自己的能力，做好自己真正的責任，無論是當演員或畫畫，盡了這個責任，賺多少錢、好景與否是另一回事。」想知更多陳勉良的心底話，即睇最新一集《娛場》！

陳勉良曾獲獎項：

1973年 全港青年書畫公開比賽，國畫組首獎。

1977年 全港青少年學藝公開比賽，國畫組首獎。

1999年 美國亞太藝術研究院，富達杯，優秀作品獎。