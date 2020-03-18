周揚青深陷情傷　羅志祥唱通宵K勁風騷

台灣藝人羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青傳出婚變分！兩人拍拖已經8年，傳出小豬在過年時已經秘密籌備婚禮，並準備訂喜餅，但是最近兩人戀情告急，關係急轉直下，令死心塌地跟着小豬的周揚青傷心不已，決定怒斬情絲。

最近網上更出現一篇文章叫「豬和周揚青的分手真相」，為周揚青抱打不平，爆料文中直指交往時，女方會放下手上的一切事情，飛到台灣陪伴男方，且還下廚、送禮，一一收服男方媽媽及男友身邊一眾好友的心，連帶在生意上，也幫了男方不少；內文更提到女方全心全力支持男友，但傳出男方的女人緣太好，導致女生不滿。

而網友發現周揚青的私人微博帳號中，提到感情話題，也明顯深陷情傷當中，她於2月3日寫下「發了一條抖音讓大家來許個願，結果刷下來留言有一半都是說，希望遇到一個滿眼都是我的男孩。這個世界上，被冷落、被忽略、被辜負的女孩究竟有多多…」，該則貼文的評論中，有不少被男友傷害過的網友留言，周揚青似乎感同身受，回覆了幾則，多是怒罵渣男傷害女孩子。

另一邊廂，身為男主角的小豬則絲毫沒有受情所困，被台灣媒體發現在上月26日，與一大班朋友於台北唱K唱天光，他當時還向記者開心地表示是參加朋友生日派對，絲毫看不出情傷。