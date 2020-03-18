新冠肺炎侵台　《金馬奇幻影展》停辦一屆

台灣單日急增23宗新冠肺炎確診，明天起開始限制外地人入境，而《金馬影展》執行委員會今日發出公告，指原定四月舉辦的《2020金馬奇幻影展》將停辦一屆，自一月底開始，金馬團隊因應新冠肺炎疫情變化不斷討論研議，調整活動方式，希望能創造一個安心的影展環境，讓影迷朋友如期參與。

除了將按規定做好體溫檢測、提供酒精消毒，也決定採取嚴格間隔座位售票及每場消毒等防疫措施，甚至規劃好實名制入場方式。並取消了K歌場，將《洛奇恐怖晚會》（The Rocky Horror Picture Show）狂歡場改為一般放映。即使因此座位數量將減少一半以上，大會還是希望可以提供影迷歡樂與美好的觀影經驗。

不過，在不斷調整與更改中，大會發現《金馬奇幻影展》最可貴的特質可能無法實踐，而海外疫情的變化也影響了部分影片的聯繫與運輸作業。為了維持影展獨有的觀影體驗和活動特色，也確保所有觀眾與工作人員的健康，故決定停辦一屆。

除了下半年本來就有《金馬經典影展》與《金馬國際影展》已在籌備，延期也會擠壓到其他影展的時間與空間，之後有關調整，如原計首次於台中舉辦的放映活動，與台中市影視發展基金會討論後決議順延至明年。當中部分影展節目將移至11月的《金馬國際影展》或順延到下屆《金馬奇幻影展》，而備受期待的奇幻紀念品，則會改由其他安全便利的方式提供影迷收藏。

金馬團隊坦言感謝所有參展影片影人以及單位廠商的理解和支持，也謝謝影迷朋友的體諒。雖然疫情還在變化，但他們仍會持續為下一個活動努力不懈。