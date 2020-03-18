美國超市糧食短缺　陳鈺芸工作停晒返港避疫

香港武打女星陳鈺芸（JuJu）早前在洛杉磯出席美中企業家商會（American-Chinese CEO Society） 一年一度的荷里活之夜頒獎典禮，並憑Netflix美劇《五行刺客》、西片HOLLOW POINT、及港產動作片《九龍不敗》三個去年作品內的武打角色獲大會頒發「年度武打影星傑出表現獎」當晚JuJu老公，電影道演司徒永華，也有出席支持老婆。

近年在荷里活發展成績不錯的JuJu，本來獲獎後便會飛到東南亞地區拍攝新戲，但因新冠肺炎情況電影拍攝要改期。JuJu表示另外五月會開拍另一套美國動作片：「但依家嘅情況，可能都要改期。今個星期開始所有喺荷里活嘅活動和meetings都取消晒，星期一開始所有餐廳、食肆只有外賣，娛樂場所、健身院全部關門。我當地住所附近嘅超市無晒清潔用品、糧食都好短缺。好在我哋都有準備，有足夠我哋兩個人嘅食物喺屋企，同埋早前買咗兩盒N95口罩。我同老公本來打算四月先返香港，但所有工作和meetings取消晒，所以尋日決定早啲返香港陪屋企人。不過返香港機位好少，我哋訂即日返香港但冇直航，要停台北七個鐘再轉機，返到香港係18號，雖然唔使強制隔離，但我同老公都決定咗會一齊在家隔離十四天，盡公民責任，顧己及人。」

被問及在家隔離十四天將會有甚麼計劃，JuJu表示已計劃每天早上會在家內做運動，下午為自己早前執導的短片做剪接，晚上在家看電影，亦會繼續視像形式與電影公司開會。