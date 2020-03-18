具荷拉胞兄望立法　禁拋棄子女父母繼承遺產

韓國女團KARA的27歲前成員具荷拉，去年11月24日被發現在家中自殺倒斃身亡，而她的胞兄具浩仁與母親正就遺產繼承問題進行訴訟，因父母是直系親屬，可以各分得50%的遺產，但具浩仁指母親早於具荷拉9歲時，便離家出走，多年來沒有盡母親責任，認為她沒有資格獲得妹妹的遺產，向法院質疑母親的遺產繼承權。

具浩仁的代表律師今日發聲明，談到他們已於今日向國會請願，要求訂立「具荷拉法」，因在現有的法律下，父母即使長時間沒有盡養育子女的責任，當子女死亡後，仍可以獲得子女的死亡賠償金等遺產，認為拋棄子女的父母在子女不幸離世後，卻可以得到作為父母的利益，是違反正義和倫理道德。

而具浩仁接受韓媒訪問時，指母親多年來都沒有與他們聯絡，但具荷拉因為患抑鬱症及健康欠佳，醫生曾建議她與生母見面，她於2017年冬天與母親見面，並於2018年試圖自殺，當時因為要有監護人陪同送院，具浩仁只好聯絡母親，但就令具荷拉十分憤怒：「當時媽媽同荷拉講嘢，荷拉就叫佢出去，仲問我點解叫佢嚟，佢話見到媽媽，就覺得好不便，叫我送佢番光州。」

具浩仁指自小就因為被拋棄而怨恨母親，與妹妹在嫲嫲和姑媽的陪伴下長大：「爸爸喺外面工作養我哋，嫲嫲好照顧我哋，而姑媽就係同我嘅表弟妹一齊住，我哋同媽媽嗰邊嘅親戚冇聯繫，媽咪喺丟低我哋之後，一次都冇嚟睇過我哋。」他又指曾收過一名男性的電話，指其母借錢後玩失蹤，要求他代為還錢：「當時我好惡地鬧佢，話我冇個咁嘅阿媽。」