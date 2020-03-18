有DJ與確診者接觸　森美：唔理得咁多！

DJ梁子（原名梁子健）其友人早前被確診患新型肺炎，而之前梁子曾參與確診者的派對，當中有參與朋友要接受強制隔離，而梁子昨日仍有開咪，但今天已經請假自行家居隔離。而今早林海峰主持節目時，就自備一個透明膠的隔離板，與另兩位主持阮子健和潘小濤對話對來阻擋飛沫及病菌傳播。

跟梁子同屬二台DJ的森美受訪時，表示收到電台群組通知，但詳情不知道太多，問到可擔心「中招」？他說：「我阿爸阿媽都未擔心，我個仔都未擔心，呢個世界上咁多人要擔心，我自己都未擔心完，唔理得咁多，依家香港人個個都要小心，冇乜得擔心。」又指在疫情中，做足自我隔離及防疫功夫是為己為人。

而在電台開咪的阮兆祥表示：「有冇憂慮？反而依家唔係覺得太大憂慮，其實好似每個人都有一個警覺性喺度，我都自備好多消毒噴液、口罩袋、搓手液，呢啲一定有，開咪前都會消毒咪，其實電台都有準備晒啲消毒海綿畀大家替換，而今日收到消息都啲工作人員都好小心，有消毒啲𨋢抺過晒，令大家工作環境好安心，量體溫自己都有量，就算返屋企都有check住，食完飯總有覺得熱熱地，其實又冇事喎！（可會仿傚林海峰自備隔離板開咪？）我就冇嘅，佢嘅自我隔離都OK，但一向習慣同其他主持都唔會坐好埋嘅。」問到何時收到電台通報？他謂：「喺中午時間，但我覺得唔使太過擔心，最驚反而係自己嚇自己，而唔係人哋嚇你。」

對外事務部總監Terry表示：「而梁子朋友確診咗後，梁子都有即刻去診所做自我檢查，佢未定為緊密接觸者，但佢都同公司講會自我隔離14日。