日本藝人玩爆房　究竟貪啲乜？

日本藝能界不時爆出不倫醜聞，不少藝人為方便偷食，最愛幫襯時鐘酒店，貪其價格相宜又可以掩人耳目。

鈴木杏樹 貪價格親民

經典日劇《愛情白皮書》的50歲女星鈴木杏樹，與醫生丈夫結婚15年，男方於2013年因病離世。鈴木守寡7年，早前被爆做第三者，搭上51歲已婚男星喜多村綠郎，更被斷正親自駕車，載住男方到位於千葉縣西船橋的情侶酒店HOTEL SEKITEI開房。

雖然鈴木繼承了亡夫大筆遺產，但當日她爆房的酒店，價格卻相當親民。該酒店外形設計似足郵輪，內部裝修豪華。鈴木所租的房間，四小時房租約3,400日圓（約245港元），房內設有室內風呂同卡拉OK，又有水手服及護士等Cosplay服裝提供，非常抵玩！

後藤真希 貪裝修時尚

日本女團Morning娘的34歲舊將後藤真希，去年被爆背住結婚5年的圈外人丈夫出軌，兩度密會28歲舊愛發生關係。雖然後藤的丈夫最終原諒妻子不忠，兩夫婦重修舊好，但他不甘戴綠帽，告上法庭向姦夫索償。

法庭文件披露後藤兩度與姦夫在廉價連銷酒店APA HOTEL及東京錦糸町的時鐘酒店HOTEL CREST開房密會。前者出名價格相宜，一晚房租4700日圓（約338港元）起，而後者房租亦只由4380日圓（約315港元）起，房間裝修時尚，吸引不少年輕女顧客幫襯。酒店鄰近車站，附近又有停車場，方便後藤密會姦夫後隨時走人。

高橋由美子 貪就腳方便

46歲日本女星高橋由美子，90年代與男星武田真治合演劇集《縮水情人》，以清純形象走紅，曾被少男視為夢中情人。至今仍然獨身的她，前年被斷正同人夫到酒店開房。兩人在新宿的酒吧飲飽食醉後，孖住到歌舞伎町的時鐘酒店HOTEL PERRIER開房過夜。

該酒店一晚房租索價11660日圓（約840港元）起，雖然價錢不算便宜，但勝在地點便利，附近更有不少食肆及居酒店，對鍾情飲酒的高橋來說，夠晒方便就腳！

袴田吉彥 貪儲積分

早排有份演出劇集《輪到你了》的46歲日本男星袴田吉彥，兩年前因為偷食，最終與結婚7年的索老婆河中愛離婚收場。

袴田與後藤真希一樣都是廉價連鎖酒店APA HOTEL的捧場客，當時小三向雜誌爆料，公開袴田疑似事後熟睡照之外，又大爆兩人開房大概10次當中有7次，袴田只肯幫襯APA Hotel，貪有會員卡可以儲積分換禮物，寸爆他知慳識儉。