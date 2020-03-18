《白色強人2》被飛　李佳芯：死咗會比較好

無綫視后李佳芯為節目《流行經典50年》錄影，曾因獻唱《小幸運》被形容為「魔音」的她，後來努力跟歌唱老師學唱歌，歌藝已有進步。今次李佳芯揀了《幸運是我》獻唱，問到為何不獻唱《小幸運》？她笑說：「此幸運不同彼幸運。（魔音幾時回歸？）我覺得唱得好好喎，自己講完都有啲心虛。自己未試過上有live band嘅節目，壓力好大，大到好似拍咗十套劇咁。之前都跟老師練咗十幾堂淨係唱呢首歌，返到屋企再繼續練習，相信大家會睇到我有進步。」李佳芯又笑言《小幸運》終有一日會回歸再唱。

講到她在《白色強人2》被飛出局，她表示：「我都係睇新聞先知道呢個消息，不過冇去求證，始終一日未開拍都仲有好多變數，睇公司決定啦，依家唔諗其他嘢，只希望做好眼前嘅事。（真係冇份會唔會失望？ ）其實上一集角色Kennis係中咗槍嘅，編劇都話我個角色係死咗會比較好，其實大前題係以劇情為主。（幾時再開劇？）未有消息，始終演員永遠都係被動，只可以等消息，現階段會做自己嘢先，暑假會出一本散文集，主要講生活上軼事。（會唔會提感情事？）自己寫嘢都冇界限，隨心啦，希望疫情唔會影響新書推出。」