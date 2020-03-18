兩套劇揸手！糖妹睇中六位數靚車

歌手糖妹（黃山怡）跟糖兄日前合體出席完電台訪問後，就撇甩糖兄偕助手去到九龍灣名車旗艦店，似有明確目標的她，主力向五座位中型車埋手，不時同助手密密斟，又對住座駕指手畫腳，車行銷售員隨即趨前力Sell，貼心送上車刊。糖妹極為專心「聽書」，還跟隨銷售員走訪多架入門車，正正符合糖妹慳家性格「貨比三車」！

未幾，糖妹坐上駕駛座作實戰體驗，又搞笑向助手揮手「賜座」，前後花了十多分鐘試車，最後她看似鎖定一架價值三十多萬、橙紅色的五人座房車，不停圍住心水車行「注目禮」，之後再依依不捨和助手離去。

步出車行的糖妹仍心思思狂揭車刊，在過馬路見記者上前，即怕醜地用車刊遮面兼大笑：「咁都畀你哋睇到！」問到是否想買車？她繼續笑說：「睇吓囉！唔睇冇動力學車，想今年考到個牌！揸車反而係會慳到啲錢，依家住得遠咗屋企，交通費都喺晒度，同埋最想同屋企人去自駕遊。中型車易啲Handle，原先係想買架平少少，但一睇新車真係好靚，確實係有少少心動！（價錢都靚？）今年要再努力啲做嘢，快啲畀嘢我做！」

雖然疫情「侵襲」娛樂圈，但糖妹表示對她沒太大影響，只是飲食節目要延遲開拍，稍後就會開劇。有傳她「執二攤」取代菊梓喬演無綫新劇《香港愛情故事》，糖妹坦承：「一開始都唔知之前係邊個演，（監製）Call我嗰陣仲喺日本做嘢，同監製好熟，佢叫我做咩都OK，除咗脫！（知唔知點解菊梓喬唔拍？）冇問呀，呢啲係人哋公司嘅機密事。」

糖妹續透露正等候拍攝《陀槍師姐2020》（暫名），問到兩劇揸手的她是否得寵？她即耍手擰頭兼連講三次「唔可以咁講」：「TVB畀咗好多機會我，可以做一個咁長嘅飲食節目係好開心。《陀槍》一搵我就已經好興奮，一嚟可以參演呢部經典劇，二嚟可以近距離同陳豪、宣萱對戲，即刻二話不說接！」