廣電局嚴選藝人　劉亦菲吳亦凡受限籍令牽連

細則最後一條「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的」，意指外籍及港澳台藝人也要規範，劉亦菲、吳亦凡將受到牽連。

內地廣電總局近日頒布針對網絡綜藝的新規定：《網絡綜藝節目內容審核標準細則》，為提升節目品質，對節目類型、製作包裝等加以規定，就連出演藝人及製作團隊的選用及言行舉止，全部都有規範。細則提及「出鏡人員」包括主持人、特邀嘉賓、導師及節目參與人員等，在節目中言行舉止，不能「出現語言或行為低俗、惡搞等不文明情況」、「出鏡人員相互之間過度調侃和挖苦、吹捧、調情或使用性暗示和性挑逗動作、語言」等等。

細則明確提到「主創人員」即製片人、導演等，以及「出鏡人員」的人選採用，有四項要點，包括不得選用「有調侃、詆毀、污衊、攻擊中國特色社會主義制度或國家主權、安全和發展利益言行的人員」、「擾亂社會秩序的人員」、「因有醜聞劣迹、違法犯罪等行為造成不良社會影響的藝人」；而最後一項則是「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的」，意即外籍及港澳台藝人也要規範。

「不當」含義未闡釋

由於此規定影響廣泛，立刻引起網民熱議，對此「限籍令」表示關注及贊同，更紛紛盤點持有外國戶籍的藝人，包括加拿大籍的吳亦凡、美國籍的劉亦菲、英國籍的張鐵林等，全部被網民點名指要小心。從規定看來，如果沒有不當或犯罪行為，應該是不會受到太大影響，但因「不當」一詞未有解釋箇中含義，故會否對外國籍藝人造成影響仍是未知之數。