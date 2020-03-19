【閨蜜睡房】陳曉東為垃圾　向老婆開火！

藝人陳曉東（東東）東東與老婆王妤嫻2014年結婚，育有兩女，夫妻一凹一凸非常恩愛。早前二人擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》嘉賓，一連三集與主持人俞詠文暢談恩愛史。

妤嫻坦言喜歡東東誠實：「他不會騙我，如果我穿得不好看，就說穿得不好看，他會好認真，用電話幫我拍照，然後說這很胖。」東東得戚說：「我攞起件女裝衫，望一望就知道啱唔啱佢着。」妤嫻即指老公說話總是對的。

期間東東提起曾經為丟垃圾與老婆拗交說：「成房都係垃圾，我話唔識掉，佢話呢件垃圾係我，我就話垃圾都要寫名㗎！如果要寫名，我喺度畫一個區，再同你拗過，垃圾要寫名字嗎？」妤嫻見老公「躁底」，即溫柔呵番：「好啊，知道喇！」成功撲熄老公怒火，並自爆經常先道歉：「他才是對，因為他看的事情、經歷比我多。有時候女生會帶着情緒，男生會理性，他看的東西跟我不一樣，所以會把我拉回來。」躺在床上聽老婆讚自己的東東，心情非常舒暢。

一向保養得宜的東東，似吃了防腐劑，不過多年被指整容，他不嫌其煩再三澄清：「成日話我膠面，我呢塊真面嚟，真係唔係膠，我係乾呀！除咗敏感之外，我嘅皮膚係好好，如果面上有粒粒，兩日就會乾死。」而妤嫻爆出老公身體某部位似飛彈，令不少女士羨慕。想知道二人更多秘密？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！