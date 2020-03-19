「天嬌」譚凱琪連推兩劇　佗B入豪門？

憑劇集《大帥哥》「天嬌」一角人氣急升、現年39歲的譚凱琪（Zoie）剛於上月宣布婚訊，與拍拖八年的圈外富貴男友莊日宇（Enrico）入紙結婚。向來「童顏」的她樣子甜美，加上演技不俗，公司對她寵愛有加，可謂一劇接一劇。雖然被指嫁入豪門，但她受訪時曾揚言仍然年輕，婚後都會繼續於娛樂圈搏殺。

不過，據知原本已落實接拍兩套無綫劇集的Zoie，日前離奇全部辭演，其中一套《BB大晒》更已經試造型，獲安排與張頴康飾演夫婦。如今突然推拍，有幕後工作人員爆料指她以身體出現狀況為由辭演，全世界即斷定她有喜！可是同事間都只是「暗地」祝福，認為因未夠三個月而不能公開，不敢直接恭喜她。

被問勁驚訝：唔想透露太多

東網致電Zoie，先旁敲側擊問是否要恭喜她？她起初只回答：「嘩！點解咁講呀！連我自己都唔知！」隨後再直接問是否因為有BB而要連推兩劇，她才解釋：「係我屋企突然有啲事，需要我去處理，所以同公司請咗幾個月假。公司好好，而劇組都好明白事理。（係咪未夠三個月未講得？）係家事，唔想透露太多喇！希望你明白。」至於是否都心急生BB，Zoie坦言在計劃之內：「突然之間有啲覺得似趕交功課！我會鞭策佢，同佢講大家催我哋『交功課』。」

陳自瑤頂替 怕投入唔到

至於頂替Zoie接拍新劇的陳自瑤（YoYo），坦言不知道對方辭演原因：「我都冇問咁多，係公司安排，自己會做好角色，能夠參與到呢套劇都好開心！今次我同張頴康做夫妻，大家認識多年，但真正合作就係今次，都幾大挑戰㗎！因為大家知道同小朋友做戲要顧及嘅嘢好多，今次劇入面仲要有兩個小朋友，兩個都係男仔，佢哋都比較活潑，我都係第一次喺時裝劇做媽咪。」Yoyo又坦言很熟悉張頴康為人，踢爆角色與真人有很大差異，她笑說：「平時佢好搞笑，但劇入面係好好先生，對我千依百順，對住佢我未知投唔投入到，都驚忍唔到笑。」