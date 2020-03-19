沙漠變學堂　梁芷珮周遊列國吸收新事物

憑無綫J2旅遊節目《潮什麼》系列闖出名堂的藝人梁芷珮（Christy），深信「讀萬卷書不如行萬里路」，所以一有時間就與家人周遊列國，用眼睛及雙腳吸收新事物，了解當地文化及歷史。早前他們全家出動去英國、西班牙及葡萄牙旅行，在西班牙沙漠玩到樂而忘返，齊齊跳起影相，當做運動消脂！

英國倫敦撲飛吶喊

Christy與老公Ken及三位小朋友同行，旅程第一站就是英國倫敦，甫落機就去球場睇賽事！Christy說：「小朋友好想喺現場睇一次足球比賽，但我哋喺網上買唔到飛，所以要即場買黃牛飛。雖然足足貴一半，但入到去現場氣氛真係好好，值回票價！」

西班牙大加那利島沙丘放電

睇完足球比賽，他們隨即出發往西班牙大加那利島（Gran Canaria）的沙漠，Christy分享：「好多人都唔知西班牙有沙漠，其實部分群島好近非洲，所以啲沙吹晒去西班牙嘅群島，變成一個沙丘。」

她今次跟隨當地導遊，學習如何在沙漠玩樂：「導遊話千祈唔好驚佢高，因為啲沙好厚，一路跳其實啲沙反而食住隻腳，唔會跌，仲可以當做運動減埋肥！」她指三位小朋友最滿意這個沙漠旅程，皆因可以盡情玩：「佢哋話好好玩，我都好開心，因為去沙漠嘅使費好平。」

葡萄牙佩納宮瘋狂打卡

旅程最後一站，他們轉戰葡萄牙市鎮Sintra，參觀佩納宮時瘋狂影相打卡：「佩納宮係當時葡萄牙國王嘅度假屋，所以裝修到好靚。個宮乜嘢風格都有，佢好鍾意擺唔同嘅元素係入面，出到嚟個效果好靚、好有色彩，係個無敵打卡位！」