有腦有樣有身材！沈殷怡新進女神最叻賣萌

人人都想做女神，唔通個個都做到女神咩？依家好似有身份證都話係女神，其實網民依家鍾意𥄫實邊位呢？仲係陳瀅、蔡思貝、倪晨曦或者近排被爆去台慶唔着底褲嚟贈慶嘅馮盈盈？In啲啦唔該！近排喺ViuTV節目《金剛旅神團》，同金剛一齊上天下海嘅主持沈殷怡（Shirley），突然人氣勁升，身材好白白淨，仲要玩綽頭食「屎味咖喱」之餘，仲要係有腦轉數快，以四科5**佳績入讀上海復旦大學法律系，之後喺香港中文大學讀法律碩士，攞埋個內地執業律師資格，都咪話唔勁！

Shirley讀書叻，原來冧粉絲一樣掂，抵佢Like數愈嚟愈升，佢網晒咗張拎住紮花、一副可憐樣嘴扁扁嘅獨照，好慘慘豬咁留言：「One day someone will hug you so tight,that all of your broken pieces will stick back together.」即係話只要有一日有人緊緊咁攬住自己，乜嘢唔開心同失落都冇晒，講到咁，唔少網民爭住話要畀愛的抱抱佢！都話撒嬌女人最好命！撒嬌都未夠，Shirley擺咗條短片，影住自己對有唔少瘀㾗嘅腳，對「梅花腳」真係恐怖，但已經攞晒分，網民個個都話要呵番！