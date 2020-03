有腦有樣有身材！沈殷怡新進女神最叻賣萌

人人都想做女神,唔通個個都做到女神咩?依家好似有身份證都話係女神,其實網民依家鍾意𥄫實邊位呢?仲係陳瀅、蔡思貝、倪晨曦或者近排被爆去台慶唔着底褲嚟贈慶嘅馮盈盈?In啲啦唔該!近排喺ViuTV節目《金剛旅神團》,同金剛一齊上天下海嘅主持沈殷怡(Shirley),突然人氣勁升,身材好白白淨,仲要玩綽頭食「屎味咖喱」之餘,仲要係有腦轉數快,以四科5**佳績入讀上海復旦大學法律系,之後喺香港中文大學讀法律碩士,攞埋個內地執業律師資格,都咪話唔勁!

Shirley讀書叻,原來冧粉絲一樣掂,抵佢Like數愈嚟愈升,佢網晒咗張拎住紮花、一副可憐樣嘴扁扁嘅獨照,好慘慘豬咁留言:「One day someone will hug you so tight,that all of your broken pieces will stick back together.」即係話只要有一日有人緊緊咁攬住自己,乜嘢唔開心同失落都冇晒,講到咁,唔少網民爭住話要畀愛的抱抱佢!都話撒嬌女人最好命!撒嬌都未夠,Shirley擺咗條短片,影住自己對有唔少瘀㾗嘅腳,對「梅花腳」真係恐怖,但已經攞晒分,網民個個都話要呵番!