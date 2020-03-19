發表新冠肺炎偉論！Vanessa被萬箭穿心

憑迪士尼青春劇《歌舞青春》（High School Musical）上位的Vanessa Hudgens周一於Instagram開Live。更發表新冠肺炎會在美國流行可能直至7或8月的言論，她爆粗指：「要（隔離）直到7月聽起來簡直就係廢話。我好抱歉，但呢個係病毒，我明白嘅，我尊重嘅，但與此同時我諗如果所有人感染，人始終都要死！係恐怖嘅，但係必然會發生冇得避。」之後她知衰話或會自己唔應該咁講。

翌日，Vanessa再於Ig再拍片死撐，指她的言論被傳媒斷章取義。她說：「現在係非常非常瘋狂嘅時期，我喺家中，而我希望你哋都係咁做。全面隔離同保持安全。我絕對唔會掉以輕心，我喺家裏。所以大家都要留喺室內。」之後她再留言終於「跪低」認同她的言論在這個情況唔恰當因此向大眾道歉。

不過天王John Legend的美國模特兒女星老婆Chrissy Teigen就為Vanessa講好說話，希望大家對她手下留情。Chrissy留言說：「有時人，尤其係名人會講一啲愚蠢垃圾。佢哋同你都會從中學習。同時佢哋會有啲白X癡嘅時刻。但你唔會破壞佢哋嘅生活。」