李施嬅滯留加國　籲19號返港人士自我隔離

藝人李施嬅早前已到加拿大為新劇《血與水》（Blood & Water）拍攝，可惜疫情影響令其劇組一度暫停拍攝，原本想返港休息嘅佢，因訂唔到機票而滯留當地，最後月尾先有機位！

留令親友及粉絲安心，李施嬅keep住更新社交網，尋晚佢上載一段喺加國街頭自拍嘅短片，佢話當地所有餐廳只限外賣，不設堂食，仲無奈話呢兩個月不斷自我隔離：「香港之前疫情好嚴重，嚟到加拿大隔離令大家安心啲，估唔到過咗幾個禮拜，呢度嚴重又要自我隔離。依家仲搵緊機票返香港，我都知返到去要隔離，始終香港係屋企，喺香港隔離都開心啲。」

李施嬅仲有拍低街上嘅情況，指當地冇人戴口罩，仲話終於知道點解返唔到香港：「除咗搶物資，大家都搶緊機票，想19號之前返香港唔使隔離，但我反而覺得佢哋需要隔離，飛機上太多人，有病嘅人都喺飛機上面，所以機上人好高危，希望佢哋返到香港盡量做14日自我隔離。」李施嬅話自己唔會飛住，亦平常心面對：「喺呢度輕鬆吓，睇吓《法證先鋒IV》，大家放鬆啲，疫情過去，遲啲返香港冇問題嘅，盡量保護自己。」