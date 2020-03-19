Kim疫情下嘟嘴自拍送愛fans唔領情叫佢捐錢好過

因新冠肺炎爆發，搞到連向來高調曝光率爆燈的美國真人騷家族Kardashians都變到好低調，在這個非常時期絕跡社交網。而愛炫富的Kim Kardashian日前終於「蒲頭」於Twitter上載嘟嘴自拍照並留言：「今日向所有人送上愛。」為對抗疫情的fans打打氣！不過似乎網民唔多領情紛紛留言叫她捐錢較實際！有網民留言說：「Kimberly，我哋需要嘅係金錢。」另有網民留言說：「Kim，知唔知你嘅財富可以買到幾多個（新冠肺炎）測試套件？幾多張病床？幾多個口罩？」

至於她的同母異父小富婆妹妹Kylie Jenner昨日亦於Instagram留言話自己已8日留在家中進行自我隔離，仲話2017年佢懷孕時試過幾個月無離開過間屋已習慣晒社交隔離。

另方面，「神奇女俠」Gal Gadot昨日上載片段帶隊與眾星在自我隔離期間翻唱約翰連儂（John Lennon）名曲《Imagine》為fans打氣，眾星包括妮妲莉寶文（Natalie Portman）、名嘴Jimmy Fallon、舊版「神奇女俠」蓮達卡特（Lynda Carter）、艾美阿當絲（Amy Adams）、Kaia Gerber、Cara Delevingne、Ashley Benson與Norah Jones等一人一句合唱。由於大部分都唔係「唱家班」，大家將就下！