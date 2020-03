藝人譚凱琪早前秘密入紙,宣布同圈外富貴男友莊日宇(Enrico)結婚,今日東網踢爆佢以身體出現狀況為由辭演兩套劇集,即傳出有喜,因未夠三個月所以唔方便公開。

今日佢喺社交網上載同老公着住中式及西式禮服嘅時,不少網友送上祝福,但佢顯得避談,發文表示多謝大家祝福:「We are passionately curious about each other so we decided to spend the rest of our lives together.This is the first of many celebrations to come(我們彼此之間充滿着好奇,所以我們決定將餘生一起度過,還有很多第一次等我們去慶祝)」