燉湯店夜晚試過冇客　楊明：唔知撐得幾耐

無綫《機場特警》演員楊明、黄子恆、孫慧雪及吳家樂到深水埗派口罩。楊明指屋企消毒用品還夠用，但口罩只用剩最後一盒，他說：「開頭諗住疫情好快過唔想囤積太多，依家又要開始搜購。舖頭都要口罩，幸好存貨都夠用一、兩個月。」

希望可以保住啲長工

楊明又坦言燉湯店生意受疫情影響，夜晚生意比較差，灣仔店更試過夜晚一個客人也沒有：「好彩仲撐得住，冇炒人，但係就冇請兼職，希望可以保住啲長工。4間分店業主都好好，疫情前減過一次租，大家最近都商量緊有冇得再減，亦有申請《防疫抗疫基金》，希望疫情快啲過，唔知可以撐得幾耐。」

結婚冇壓力

楊明與女友莊思明近日出席莊思敏婚禮，女友更接到花球。楊明笑言：「我懷疑花球係綁咗魚絲，無論擲到邊都係佢接。（有冇壓力？）冇，最好笑明明係莊思敏結婚，但好多朋友傳訊息畀我，問幾時到我，外父外母都冇催婚，順其自然。」

講到新劇《機場特警》重見天日，楊明不覺劇集是倉底貨，公司會找合適時間推出，因每套劇拍完也要花半年做後期，所以出街時間也正常。

講到警民關係緊張，楊明說：「唔理咁多，拍劇只係想帶娛樂畀市民，希望喺乏味生活中帶啲娛樂畀大家，大家用呢個心態睇電視會開心啲。（可擔心網民罷睇？）無論罷唔罷睇，鍾唔鍾意我都控制唔到，每個人都有自己選擇，如果唔喜歡，或令到佢哋唔開心，可選擇唔睇，我哋做電視都只係想娛樂大家。」