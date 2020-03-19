肺燒心疑染疫　徐若瑄夫妻分離即場爆喊

女星徐若瑄今日（19日）在台灣出席加盟新唱片公司記者會，並推出新歌《別人的》，這天是她45歲正日生日，由於疫情關係，沒有心情慶祝。

提到2月時她到新加坡，在飛機上突然頭痛、乾咳、微燒，呼吸困難，惹來新冠肺炎疑雲，她說因不想連累家人，落機後立刻叫老公送她去看急症，由於當時醫院人多到已無法進入，她只能在外面的臨時站做檢測，老公在路邊等了兩小時，經抽血及拍x光照後，證實只是胃食道逆流，才鬆一口氣。

現場播出多位圈中好友送祝福的片段，當中包括包括王力宏、王心凌、林心如和林俊傑等，其中徐若瑄老公也有錄片，甜蜜送上一句：「生日快樂！」並說「其實25年前要簽的是我，25年後，你們簽的是我老婆，你們真的是對的，她真的比我優秀。I love you，我在新加坡等你回來。」

徐若瑄即時忍不住落淚，並自爆與居於新加坡的老公已個半月沒見面。她說因疫情關係，新加坡及台灣對入境者皆有限制，台灣更禁外籍人士入境，而所有入境者都需隔離檢疫14天，徐若瑄稱當時在家裏聽到此消息，忍不住哭起來，直呼：「怎麼這樣。」只能天天跟老公視頻，兒子則在她身邊，老公也只能透過視頻看到兒子，還說：「兒子長大了……」她現在只盼疫情過去，大家健康平安。