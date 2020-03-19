好彩冇返德國避疫　貝安琪沙灘放電送外賣

在德國長大的名模貝安琪（Ankie），被問有否想過回德國避疫？她說：「本來都有諗過返去住一段時間，但後來都係覺得留喺香港好啲，依家歐洲都好多確診，香港人可能經歷過 SARS後，防疫措施做得好啲，加上老公又要做嘢。」

因為疫情，Ankie坦言多了時間陪家人：「多咗陪囝囝，老公又少咗應酬，大家關係更加close咗。（努力造人？）都想生個女。」

Ankie還表示經常入廚大顯身手：「依家多咗喺屋企煮嘢食，仲會煮啲嘢畀朋友食，然後親自揸車送外賣，佢哋覺得好有心。（煮咩餸？）意大利菜，我讀書時一直都有煮嘢食，朋友都好鍾意，話好好食。（可以攞出去賣？）唔得， 朋友覺得唔夠食，叫我整多啲，佢哋咁鍾意，我都好開心。」

工作大減另謀出路

除了在家陪囝囝Sebastian，Ankie亦會安排節目帶他到戶外放電，最鍾意到沙灘曬太陽玩沙，亦會邀請囝囝的朋友仔在家畫畫。提到無論烹飪抑或教小朋友畫畫都可以成為一 門生意，她說：「老公話可以搞啲side business，依家個個都冇咩做，拍戲、活動都大受影響，都有諗住另 謀出路。」

談及發展的方向，她說：諗住做化妝品，我本身好鍾意化妝，以前有特登去學，有晒證書，咁啱有朋友問我有冇興趣做，我都好心動，應該明年成事，依家好多嘢要籌備。」