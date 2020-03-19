窮到弟妹分離　姜皓文靠萬梓良翻身

藝人姜皓文（黑仔）近年多演沉重角色，而憑電影《犯罪現場》入圍今屆香港電影金像獎「最佳男配角」的角色都是一樣，但很感謝導演馮志強，更視對方是自己的「幸運星」，每次拍他戲都有機會獲得金像獎提名，得到對方提點，令自己獲益良多！

入行34年的黑仔，於2018年憑電影《拆彈專家》奪得金像獎最佳男角，在這之前，黑仔的演藝路都可算是浮浮沉沉，捱了一段頗長的「窮演員」日子，回首過去，他直言最苦的日子，不是在ATV「冇嘢撈」，冇租交被包租婆鎖屋的日子，反而是，他小時候，因母親病重不能照顧弟妹，將他們送往不同地方寄養。

黑仔說：「屋企人四散係最苦，當時一個去咗兒童院，一個係長州唔知乜嘢幸福之家……我睇住但又幫唔到佢哋，嗰種感覺最苦，尤其我最細嗰個細佬，佢連媽咪個樣都未望真就已經送咗入兒童院。」之後大家長大，各有各的家庭，姜皓文與妹妹都非常重視大家聚埋的時間，經常會搞家庭聚會，希望追回昔日失去的時光。

今次入圍金像獎，面對《麥路人》的張達明和萬梓良（萬子）、《新喜劇之王》的張琪等對手，黑仔直言希望「大哥」萬子可奪獎：「佢係一個好哥哥，有一段時間，帶我行咗好多路，喺我冇乜工開嘅日子，佢介紹咗好多製作人畀我識，同安排我去新加坡登台，佢亦試過半夜三更打畀監製，推薦用我。」

多年前，黑仔見娛圈市況淡靜，遂嘗試搞私房菜，萬子亦經常是座上客頻頻幫襯，但有一日，對方一句說話點醒了姜皓文：「有一日佢入嚟廚房同我講，呢度冇你嘅空間，你不如返出嚟啦！」

當時黑仔叮一聲，決定再於娛圈發展，所以，他一直都好感激對方，雖然近年少了聯絡，但對於今次能夠同「好哥哥」一齊提名，已是榮幸大於一切。至於其他對手，「跑友」的張達明、內地藝人張琪，黑仔覺得都是前輩，所以只會欣賞角度，無資格評論對方。