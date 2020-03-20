東方日報C1：高雲翔涉性侵案無罪釋放

內地藝人高雲翔與內地電影製作人王晶，前年在澳洲涉性侵被捕。昨日當地法院裁定兩人所有罪名不成立，重獲自由的高雲翔離開法院時，不禁向天咆哮！有指他今次聘用當地多位大律師，律師費破千萬！據知其前妻董璇得悉判決後，坦言「除了高興，更多是傷心」。

2018年3月，高雲翔與王晶在澳洲涉性侵被捕，經過多次的反覆延期審訊和控方加入新證供，案件擾攘至去年12月底，因陪審團未達成一致裁決，法官宣布解散陪審團。案件於上月24日重新開審，高雲翔涉7項控罪，王晶則涉11項控罪，當中「夥同嚴重性侵（Aggravated Sexual Assault in Company）」這項控罪，最高刑罰為終身監禁！經過連日開庭審理後，昨日終有裁決，兩人所有罪名不成立，無罪釋放，高雲翔得悉結果後雙手合十放在胸前，王晶則即時痛哭起來，兩人向陪審團鞠躬，高雲翔更向旁聽席興奮舉V。

搖頭手指指

穿西裝、戴黑超的高雲翔離開法院時，被問到有何感受，他只顧搖頭，未有發表任何感想，但一度舉起食指揮動，旁邊有人摟腰安撫，他走遠後突然向天高呼「BullsXXt」，似發洩兩年來受案件困擾的冤屈氣。至於王晶的父母未有到場，事後他即時致電報喜：「我們都沒事了！」案件困擾高雲翔兩年，賠上了婚姻及事業，有指片酬高達5,000萬港元的他為了脫罪及重獲自由，特別重金禮聘澳洲多位大律師，保守估計律師費已花掉逾1,000萬港元。

據當地律師指，高雲翔與王晶目前持有刑事案件訴訟簽證，代表案件結束後，簽證隨即過期，若他們繼續在當地逗留，有機會變成非法居留，嚴格來說需盡快返回中國，受新冠肺炎疫情影響，兩人回國需接受14天檢疫隔離。

未考慮反控誹謗

高雲翔涉案令事業、經濟和聲譽受重大打擊，現時獲判無罪，究竟他會否起訴有關方面誹謗或誣衊？其代表律師指目前還未考慮相關問題，所幸現階段已還清白及恢復名聲。高雲翔爆出涉性侵後，當時其太太董璇選擇相信丈夫，更帶着女兒舉家搬到澳洲陪伴，不但在當地付了一年租金居留，亦繳交了300萬澳元（約1,300多萬港元）保釋金，可惜至去年３月，兩人辦理離婚手續結束七年婚姻。對於前夫無罪釋放，有消息指董璇心情難過多於開心，直指事件對孩子和前夫造成重創：「財產被起訴，婚也離了，確確實實損失很大人生。」並寄語高雲翔先把目前的路走好走穩，表示對他重獲清白感到欣慰，至於會否復婚？有指她只以「不好說」作回應。

曾參演《羋月傳》、憑情深「義渠王」一角走紅的高雲翔，兩年前到澳洲拍劇，於煞科宴後傳出涉性侵當時36歲的華裔女製作人，事件轟動華人娛圈。事件令他賠上婚姻和事業，同時他與范冰冰主演的內地劇集《巴清傳》受拖累致播映無期，他更被投資方唐德影視提告！

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