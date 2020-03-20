美國疫情嚴峻　徐嬌畀媽咪急召返杭州

內地女星徐嬌早前去咗美國藝術中心設計學院（ACCD）修讀電影課程，完本仲有個半月就完成，咁啱撞正新冠肺炎爆發蔓延全球，加上美國確診個案急速上升，諗住喺美國自我隔離避炎嘅佢畀擔心嘅媽咪急召返杭州！

徐嬌喺社交留言話：「媽媽看到了央視新聞的報導『美國已錯過遏制新冠病毒最佳時期，預計全國感染人數將在4月底達到峰值，可能有高達100萬人將被感染。』 媽媽怕美國疫情繼續蔓延，我一個人留在美國實在是不安心，於是糾結再三，最終決定讓我盡快回國。」

其實搭長途機染嘅機會唔會低，不過為咗令媽咪安心，徐嬌都選擇返屋企，佢喺微博Po咗張着到全副裝備嘅相，衞衣頂帽笠頭戴眼罩及口罩，準備工作做到足，轉機時喺機場接受體溫檢測一直都係正常，最終順利返到屋企，而家人則搬去其他地方住，留返屋企畀徐嬌作隔離之用。

徐嬌話除咗門口貼咗「隔離人員」字條之外，屋企門外裝晒監控器，實時監察隔離人員有冇偷雞外出，佢話一定會乖乖留喺屋企，除咗接受網上教學之外仲會寫日記同大家分享14日隔離嘅心路歷程，不過因為要跟番美國時間上堂，所以呢段時間要過日頭瞓覺夜晚起身返學嘅日子。