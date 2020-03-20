【上流御宅族】眾星家中自我隔離抗炎

新冠肺炎殺入美國，一眾荷里活名人紅星為抗炎都被逼個個變晒做「上流御宅族」留在家中我我隔離。平時忙慣的明星齊齊發揮「無事做」精神諗計打發時間！

名嘴改家中拍攝出動埋個女

正所謂Show must go on，多位名嘴包括Jimmy Fallon、Stephen Colbert與Jimmy Kimmel將主持的清談節目改在家中拍攝，Jimmy Fallon出動囡囡主持節目搶收視，仲要由老婆Nancy充當攝影師。而Stephen就浸浴缸同後園BBQ繼續做節目。至於同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）除了在家中學啤牌魔術之外亦砌圖消磨時間，而前日佢更無嘢好做瞓喺梳化打電話畀圈中好友如Adam Levine、Justin Timberlake夫婦、John Legend夫婦等「搲水吹」，佢同John講：「但願我依家都有仔女，我好悶。我只想打畀你同你打招呼。拜拜！」

影后落廚 VS 聚賭輸廁紙

至於奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）因為疫情無戲拍，親自落廚教人烹飪。而真人騷女星Kylie Jenner的模特兒好友Anastasia Karanikolaou亦以內衣造型下廚。不過最抵死就係美籍日裔名DJ Steve Aoki與美國職業撲克好手Dan Bilzerian聚賭，不過佢哋賭嘅係廁紙同礦泉水！