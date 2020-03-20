《臉讚時代》31歲帥哥李治勛急性敗血症病逝

曾參演韓劇《奶酪陷阱》的36歲韓國男星文智允，前晚因急性敗血症突然離世後，今日韓媒報道指，曾參演韓國綜藝節目《臉讚時代》第5季的人氣網紅李治勛，亦於昨日因急性敗血症離世！

李治勛亮相《臉》後，憑帥氣外型加上暖男形象，成功吸納大批女粉絲，之後他於當地直播平台「afreecaTV」開啟個人直播節目，每次亮相均吸引不少網民捧場。

他於上周五在節目平台中發布自己身體抱恙，需暫停節目的通告：「兩日前開始因為淋巴炎，到醫院檢查，今日再次感到全身不舒服，希望不是新冠肺炎，連拿起滑鼠的力氣都沒有，所以用手機發布消息，真是很艱難的時期，一起捱過吧！」沒料到卻成為他留給粉絲的最後訊息。

而今日，韓媒報道指李治勛昨日因急性敗血症逝世，終年31歲，令不少粉絲大感震驚。事後有疑為死者好友發文，指李治勛於周二發燒到醫院，院方安排他接受新冠病毒測試後才肯為他作進一步檢查，結果拖到周三確認新冠病毒檢查結果呈陰性後，安排他進行磁力共振，並診斷出他出現腦炎症狀，更蔓延至肺部，當晚病情已急轉直下，延至昨日上午不治，友人直言他是因延誤醫治致病情惡化。